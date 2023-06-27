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«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 06:15 مساء
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
شعار يونسكو عند مدخل المنظمة في باريس. (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تمويل خطة للوكالة الأممية، لدعم الدول النامية في إطار سن قوانين تنظّم الذكاء الصناعي.

وسيخصص الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو، لتنظيم أنشطة وتقديم مشورة لحكومات الدول النامية. وقالت رئيسة يونسكو أودري أزولاي في بيان: «في مواجهة التحديات الملحّة التي يقدّمها الذكاء الصناعي، علينا التحرّك بشكل أسرع من خلال توفير مزيد من الدعم للبلدان ذات الدخل المنخفض»، بحسب «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن عملها سيستند إلى توصيتها العام 2021 بشأن أخلاقيات الذكاء الصناعي، التي تستند إلى «تعزيز وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والاستدامة البيئية». ولفتت إلى أن نحو 30 دولة تعمل بالأساس على قوانين تستند إلى هذه التوصية.

 البرلمان الأوروبي يؤسد نصا أساسيا متعلق بالذكاء الصناعي
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شركات قوية في مجال الذكاء الصناعي، سرّعت الكتلة وتيرة عملها نحو تنظيم التكنولوجيا، حيث فاجأت التطورات السريعة التي جرى كشفها خلال العام الماضي العديد من الوسائل الإعلامية وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي.

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الأسبوع الماضي، عبر المشرّعون في البرلمان الأوروبي عن تأييدهم نصا أساسيا قد يشكّل ركيزة القوانين المتعلقة بالذكاء الصناعي بدءا من العام 2026، لكن المطورين المحليين والأجانب للذكاء الصناعي اعتبروه قاسيًا جدًا.

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