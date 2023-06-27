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الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على البنوك لتنفيذ خطة إصلاحات مصرفية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 05:18 مساء
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على البنوك لتنفيذ خطة إصلاحات مصرفية
البنك المركزي الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتنفيذ إصلاحات مصرفية متفق عليها دوليا تستهدف تجنب تكرار الأزمة المالية لعام 2008.

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية القانون المصرفي في أكتوبر 2021، لكن تحول التركيز بدرجة أكبر على المصارف في أعقاب انهيار مؤسسات إقراض في الولايات المتحدة، تسبب في اضطرابات بالسوق في وقت سابق هذا العام، بحسب «فرانس برس».

مشروع القانون هو تفسير الاتحاد الأوروبي لإصلاحات «بازل-3» للمعايير الدولية المتعلقة بكيفية تقييم المصارف مخاطر الائتمان والسوق، ويشمل ذلك شرط أن يكون لدى المصارف رأس المال والسيولة المناسبان.

تطبيق القواعد بدءا من 2025
وسيبدأ تطبيق القواعد بدءا من الأول من يناير 2025، أي بعد عامين على مهلة 2023 المتفق عليها بموجب الإصلاحات. ووافق مفاوضو المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27، والبرلمان الأوروبي، بشكل موقت، على القواعد الثلاثاء.

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وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون في بيان: «هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، وستسهم في ضمان تمكّن البنوك الأوروبية من العمل أيضا في ضوء صدمات خارجية».

الاتحاد الأوروبي أول سلطة قانونية رئيسية تطبق العناصر النهائية للإصلاحات، متقدما على الدول الأخرى، ومنها الولايات المتحدة.  لكن الكتلة سعت لكي تطبق «الشروط الملموسة» للبنوك الأوروبية التي تعتمد على الرهون العقارية المنخفضة المخاطر أكثر من نظيراتها الأميركية. 

 الإبلاغ عن الأصول المشفرة
يطلب مشروع القانون أيضا من البنوك الإبلاغ عن الأصول المشفرة، ومنها العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، ومزيدا من الشفافية بشأن مخاطر الاستدامة، بما فيها تمويل مشروعات الوقود الأحفوري.

كما ينص على وجوب أن يكون المديرون التنفيذيون «مؤهلين ومناسبين» ضمن إطار تقييم مدى ملاءمة الأفراد. ورحبت مفوضة الخدمات المالية في الكتلة الأوروبية ميريد ماكغينيس في الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، مؤكدة أن القواعد ستضمن أن يكون «القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي مناسبا للمستقبل». 

بدأت الاضطرابات المصرفية في مارس مع تعاقب انهيار البنوك سيلفرغيت وسيليكون فالي وسيغنتشر بسرعة، وأدت المخاوف في الأسواق إلى الاستحواذ القسري للبنك السويسري «يو بي إس» على منافسه السابق كريدي سويس.

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