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الصين: نتوقع تحقيق هدف النمو المحدد للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 07:53 صباحا
الصين: نتوقع تحقيق هدف النمو المحدد للعام 2023
سوق في شينيانغ في شمال شرق الصين، 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
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قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، إن الصين بصدد تحقيق هدف النمو المرسوم للسنة الراهنة رغم تباطؤ الانتعاش في ثاني اقتصاد عالمي.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل 3% العام الماضي بعيدًا عن الهدف الرسمي المحدد بـ5.5% وهو من الأبطأ منذ أربعة عقود. في العام 2023 حددت الحكومة هدف النمو عند «5% تقريبا».

وقال رئيس الوزراء الصيني الذي يشرف على شؤون الاقتصاد في البلاد «هذه السنة نتوقع أن نحقق هدف النمو المتمثل بحوالي 5% الذي حددناه في مطلع العام». وجاء كلام لي تشيانغ المسؤول الثاني في البلاد في افتتاح منتدى تيانجين الاقتصادي العالمي في شمال الصين.

صعوبات عدة أمام الاقتصاد الصيني
وأتت هذه التصريحات في حين يواجه ثاني أكبر اقتصاد عالمي صعوبات عدة. فالانتعاش المأمول بعد جائحة كوفيد إثر رفع القيود الصحية نهاية العام 2022 يعاني تباطؤًا في الأسابيع الأخيرة وصعوبات في بعض القطاعات.

ويلقي عبء الديون المفرطة في قطاع العقارات أحد أهم دعائم النمو، وتراجع الاستهلاك في ظل عدم يقين في سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب، بثقلها على الاقتصاد الصيني.

بغية تحفيز النشاط، عمد المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى خفض نسب الفائدة في وقت يدعو فيه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى إقرار خطة إنعاش. إلا أن السلطات تستبعد هذا الخيار حتى الآن على ما يبدو، مفضلة تدابير محددة.

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