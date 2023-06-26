«أستون مارتن» تبرم اتفاقا مع «لوسيد» الأميركية - السعودية لتصنيع سيارات كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أستون مارتن»، اليوم الإثنين، إبرام اتفاق مع مجموعة لوسيد الأميركية - السعودية المتخصّصة بالسيارات الكهربائية، لمساعدة المجموعة البريطانية للسيارات الفارهة في تصنيع سيارات مراعية للبيئة.

وجاء في بيان لـ«أستون مارتن» أن مجموعة لوسيد ومقرها في كاليفورنيا ستزودها بالتكنولوجيا بما في ذلك أنظمة البطاريات، بما قيمته نحو 232 مليون دولار (213 مليون يورو) من المبالغ النقدية والأسهم. وتمنح الصفقة مجموعة «لوسيد» حصة أقلية قدرها نحو 3.7%، بحسب «فرانس برس».

وأصبحت السعودية ثاني أكبر مساهم في أستون العام الماضي بعد ضخ «صندوق الاستثمارات العامة» وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، رساميل فيها. والصندوق السعودي هو أيضا أكبر مستثمر في مجموعة لوسيد.

ارتفاع قيمة أسهم «أستون» 10%

وأشار البيان إلى أن أستون تعتزم أن تتيح لعملائها خيار الطراز الكهربائي على كل سياراتها اعتبارا من العام 2026. وما إن وردت أنباء الشراكة التي تتطلب موافقة المساهمين، ارتفعت قيمة أسهم «أستون» 10% إلى 360 بنسا للسهم في بورصة لندن.

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وكانت أستون مارتن، العلامة التجارية المحببة للشخصية السينمائية للعميل البريطاني جيمس بوند، قد تكبدت خسائر كبرى في العام 2019 بسبب ضعف الطلب العالمي على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني وبريكست. وتعاظمت الخسائر إبان جائحة كوفيد.

وأنقذ الملياردير الكندي لورانس سترول، أكبر مستثمر في الشركة، الصانع البريطاني من الإفلاس في العام 2020. والشهر الماضي أصبح الصانع الصيني «جيلي» ثالث أكبر مساهم في «أستون مارتن» بعد ضخّه رساميل إضافية.