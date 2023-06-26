أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشان الاضطرابات السياسية في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد تمرد مجموعة «فاغنر» خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا، والتأثير المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر منتجي العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» وخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي بنسبة 0.4% اليوم، وجرى تداول خام برنت مرتفعا 27 سنتا عند 74.12 دولار للبرميل، زاد خام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا ليسجل 69.44 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتفادت موسكو مغبة مواجهات بين الجيش و«فاغنر»، بعدما بعد انسحب عناصر المجموعة من مدينة روستوف جنوب روسيا بموجب اتفاق مع السلطات، ومع ذلك، أثارت الواقعة تساؤلات حول مدى إحكام الرئيس فلاديمير بوتين قبضته على السلطة ومخاوف بشأن تعطل محتمل لإمدادات النفط الروسية.

لكن شركة الاستشارات «ريستاد إنيرجي» توقعت في مذكرة أمس الأحد إن لا ترى زيادة كبيرة في أسعار النفط بسبب «الحدث قصير الأمد»، إلا أن المخاطر الجيوسياسية وسط عدم الاستقرار الداخلي في روسيا «ازدادت».