الجفاف في فيتنام يقضي على مصدر دخل الصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

على ضفاف خزان يمد إحدى محطات الطاقة الكهرومائية الرئيسية في فيتنام، تشير دانغ ثي فونغ إلى التربة المتصدعة، حيث كانت تعيش الأسماك، مصدر دخلها، قبل الجفاف.



فبعد موجة الحر التي حملت معها درجات حرارة قياسية في مايو (44.1 درجة مئوية) وجفافا غير مسبوق، وصل مستوى المياه في شمال فيتنام إلى مستوى طارئ، مما أدى إلى إغراق السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في صعوبات اقتصادية شديدة، وفق وكالة «فرانس برس».



ويؤكد العلماء أن احترار المناخ يؤدي إلى تفاقم الظروف الجوية القاسية، وفيتنام، مثل العديد من البلدان في جنوب آسيا وجنوب شرقها، عانت موجة حر مطولة على مدى الأسابيع الأخيرة.

في محطة الطاقة الكهرومائية ثاك با بمقاطعة ين باي على مسافة 160 كيلو مترا شمال العاصمة هانوي، وصلت المياه في الخزان إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام حكومية، مع بلوغها من 15 إلى 20 سنتيمترا دون المستوى الأدنى اللازم لتشغيل المحطة.

أما نهر تشاي القريب فاستحال مجرد مجرى مائي، بينما أصبحت الصخور والتربة واضحة للعيان. وقالت فونغ (42 عاما): «عادة كان يمكنني أن أكسب ما يصل إلى ثلاثة ملايين دونغ (115 يورو) شهريا من الصيد في البحيرة، لكن الآن لم يتبق لي شىء». حتى جواميسها تأثرت بهذا النقص، ولم تعد قادرة على الاستحمام في المياه الضحلة. كما أنها قلقة بشأن حقل الأرز الذي تملكه، وبشأن عائلتها.



وروت فونغ لـ«فرانس برس»: «نستخدم المياه من بئر مجاورة في ري حقل الأرز. لكنه جف هذا العام». وأكّدت: «إذا استمرت الأمور على هذا النحو فأخشى ألا يكون لدينا مياه لاستخداماتنا اليومية».