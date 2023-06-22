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في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 01:51 مساء
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
مقر البنك المركزي التركي. (الإنترنت)
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رفع البنك المركزي التركي، الخميس، معدل الفائدة الرئيسية بنحو الضعف، في تحول كبير في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي دفع باتجاهها الرئيس رجب طيب إردوغان.

ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسية من 8.5% إلى 15% في أول اجتماع له منذ تشكيل إردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو، وفق وكالة «فرانس برس».

وقرر البنك البدء في سياسة التشديد النقدي، مؤكدا مواصلة سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة بالتدريج للسيطرة على التضخم.

ويتماشى ذلك مع توقعات اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم بأن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل حاد، بعد تعيين حفيظة غاية أركان كرئيسة جديدة للبنك المركزي التركي، إلا أن الرفع جاء أقل من متوسط التوقعات، برفع الفائدة 1250 نقطة أساس إلى 21%.

وذلك في إشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد قَبِل بالسياسة المالية التقليدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.5% في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى أقل من 40% الشهر الماضي. وسبق أن ذكرت وكالة «موديز»، أن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية سيكون أمرا إيجابيا لتصنيفها الائتماني.

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