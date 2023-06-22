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«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 08:48 صباحا
«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا
إعلانات «فولكسفاغن» في ألمانيا. (الإنترنت)
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تستهدف شركة تصنيع السيارات العملاقة «فولكسفاغن» تحقيق نمو في مبيعاتها بنسبة 5 إلى 7% سنويا حتى 2027، في وقت تراهن المجموعة بشكل كبير على السيارات الكهربائية والنمو في الصين والولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلوم للصحفيين في اتصال قبل اجتماع للمستثمرين: «بينما ما زالت معظم العائدات تأتي من أوروبا، ستكون الصين وأميركا الشمالية محركَي النمو في المستقبل»، وأضاف: «نريد بأن تزداد مبيعاتنا بمعدل خمسة إلى سبعة في المئة كل عام حتى 2027»، وفق وكالة «فرانس برس».

280 مليار يورو عائدات «فولكسفاغن» خلال عام
والعام الماضي، أعلنت المجموعة التي تضم 10 علامات تجارية تشمل «بورش وأودي وسكودا» تحقيق عائدات تبلغ حوالى 280 مليار يورو (306 مليارات دولار).

كما تهدف «فولكسفاغن» لتحقيق عائدات أعلى على المبيعات تبلغ بين تسعة و11% بحلول العام 2030، مقارنة مع هامش ربح يبلغ 8.1 العام 2022.

ويتوقع بأن تساعد خطة واسعة النطاق لخفض التكاليف إضافة إلى استراتيجية جديدة تعطي علامات المجموعة التجارية منفردة مزيد الاستقلالية، في تحقيق الأهداف الجديدة. لكن التركيز سيكون على الانتقال إلى المركبات الكهربائية في ظل احتدام المعركة العالمية للهيمنة في هذا السوق.

«فولكسفاغن» تستثمر في المركبات الكهربائية
وأعلنت «فولكسفاغن» في مارس بأنها تخطط لاستثمار أكثر من 120 مليار يورو في مشاريع التحول إلى المركبات الكهربائية والرقمنة.

«فولكس فاغن» تعلن بيع أصولها في روسيا لشركة محلية

وفي الصين، تتفوّق شركات محلية مصنعة للسيارات الكهربائية مثل «بي واي دي» على «فولكسفاغن». وأقر بلوم بـ«التسارع الكبير وتغير الإبداعات التكنولوجية» في الصين حيث ظهر «عديد المنافسين الجدد»، لكنه لفت إلى أن «فولكسفاغن» عازمة على البقاء «أنجح مصنّع دولي للسيارات في الصين».

تعد الصين أهم سوق لـ«فولكسفاغن» إذ تسهم في حوالى 40% من إجمالي مبيعات المجموعة. وذكر بلوم بأن المجموعة تسيطر حاليا على حصة في السوق الصينية تبلغ ما بين 14 و15% وتنوي الإبقاء عليها، جزئيا عبر تطوير منتجات «في الصين من أجل الصين».

وأفاد بأن نشاط الشركة «القوي للغاية» المرتبط بمحركات الاحتراق الداخلي في الصين سيسهم في توفير الأموال من أجل «استثمارات جديدة في إطار نهج السيارات الأذكى وتكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية».

تلعب أميركا الشمالية أيضا دورا مهما في خطط المجموعة للسنوات المقبلة حيث تسعى «فولكسفاغن» لتوسيع حصتها السوقية «بشكل كبير». وقال بلوم إن «فولكسفاغن لديها كل المقومات التي نحتاج إليها للنمو» في المنطقة، بما في ذلك الاستثمارات في المركبات الكهربائية الجديدة ومصنع يجرى التخطيط له لخلايا البطاريات في كندا.

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