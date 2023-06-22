أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الطلب، بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، بينما ينتظر المتداولون بيانات المخزون الأميركية الرسمية بعد تقرير صناعي أظهر سحبا غير متوقع في مخزونات الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 20 سنتا، أو 0.3%، إلى 76.92 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.3%، إلى 72.34 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتخيم حالة من الحذر على السوق بعدما أكد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في شهادة أمام «كونغرس» أمس الأربعاء أن هدف المجلس كبح جماح التضخم، مرجحا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في النهاية إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، مما يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.