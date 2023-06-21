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مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 11:45 صباحا
مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مساعدة اقتصادية أميركية جديدة لأوكرانيا مقدارها 1.3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية، لدى مشاركته في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار هذا البلد المنعقد في لندن.

وقال بلينكن: «مع استمرار روسيا في التدمير، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء - إعادة بناء الحياة وإعادة بناء بلدها وإعادة بناء مستقبلها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، طلبت بروكسل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي قدره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربعة المقبلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيًا»، وفق ما نقلت عنها الوكالة الفرنسية.

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