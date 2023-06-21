  • Alwasat News
Atwasat

بريطانيا تعتزم تقديم 3 مليارات دولار لإعادة الإعمار في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 07:18 صباحا
بريطانيا تعتزم تقديم 3 مليارات دولار لإعادة الإعمار في أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده تعتزم دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة بينما تقاوم كييف الغزو الروسي.

وتستضيف لندن الأربعاء مؤتمرا لدعم أوكرانيا يستمر يومين من المتوقع أن تحضره أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم، ويسعى «المؤتمر الدولي لتعافي أوكرانيا 2023» إلى حشد مزيد من المساعدات من مستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية للدولة التي أنهكتها الحرب، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا تراجع بنسبة 29% منذ بدء الغزو في فبراير من العام الماضي، حيث تستهدف روسيا الاقتصاد إلى جانب قصف المدن والقرى.

سوناك يؤكد استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا
وأضاف البيان أن سوناك سيبلغ في كلمته المشاركين في المؤتمر عن تطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستقبل وتصميمه «على دفع الإصلاحات لتصبح بلاده أكثر انفتاحا وشفافية وجاهزية للاستثمار»، ويضيف أن أوكرانيا «دولة أوروبية نابضة بالحياة وديناميكية ومبدعة وترفض الخضوع».

وتابع سوناك «سنحافظ مع حلفائنا على دعمنا للدفاع عن أوكرانيا والهجوم المضاد الذي تشنه، وسنقف إلى جانبها مهما استغرق الأمر بينما تستمر في تحقيق انتصاراتها».

وأشار داونينغ ستريت إلى أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 1,6 تريليون دولار تعهدت بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم

فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص

الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية

نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
«سامسونغ» تستعد لإطلاق «غالاكسي زي فولد» الجديد بسعر أقل

«سامسونغ» تستعد لإطلاق «غالاكسي زي فولد» الجديد بسعر أقل
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد

محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟

شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟
السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي

السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي
اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة «الاستقرار»

اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة ...
الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)

نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
قطر توقع اتفاقية ثانية مع الصين لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 27 عامًا
قطر توقع اتفاقية ثانية مع الصين لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 27 ...
المفوضية الأوروبية تقترح 50 مليار يورو مساعدة لأوكرانيا
المفوضية الأوروبية تقترح 50 مليار يورو مساعدة لأوكرانيا
رئيس الوزراء الصيني: بكين تسعى لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مواجهة التحديات الاقتصادية
رئيس الوزراء الصيني: بكين تسعى لتعزيز التعاون مع ألمانيا في ...
ألمانيا تدعو إلى شراكات اقتصادية «متوازنة» مع آسيا
ألمانيا تدعو إلى شراكات اقتصادية «متوازنة» مع آسيا
«المركزي المصري» يكشف التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة
«المركزي المصري» يكشف التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
المزيد
بريطانيا تعتزم تقديم 3 مليارات دولار لإعادة الإعمار في أوكرانيا
بريطانيا تعتزم تقديم 3 مليارات دولار لإعادة الإعمار في ......
مصر تبحث التعاون مع 3 شركات إيطالية في مجال التعدين
مصر تبحث التعاون مع 3 شركات إيطالية في مجال التعدين...
الاتحاد الأوروبي يتسلح بأدوات حازمة لمواجهة المخاطر الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يتسلح بأدوات حازمة لمواجهة المخاطر ......
«المركزي المصري» يكشف التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة
«المركزي المصري» يكشف التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها ......
ألمانيا تدعو إلى شراكات اقتصادية «متوازنة» مع آسيا
ألمانيا تدعو إلى شراكات اقتصادية «متوازنة» مع آسيا...
المزيد