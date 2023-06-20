مصر تبحث التعاون مع 3 شركات إيطالية في مجال التعدين

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء وممثلي ثلاث شركات تعدين إيطالية، هي «بيرتون»، و«مينيرالي اندستريالي»، و«BSM»، لاستعراض آفاق التعاون وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر، في ضوء نجاح نموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذي جرى افتتاحه في مايو الماضي.

حضر اللقاء رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات اللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق، ورئيس شركة «الشريف براند جروب» شريف الغريب، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني.

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وأعرب مسؤولو الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين بما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس المصري لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص للدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، مؤكدين أيضًا التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر في مجال الأنشطة التعدينية، لا سيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، بحسب بيان للرئاسة المصرية على «فيسبوك».

وأكد السيسي حرص مصر على تطوير العلاقات مع إيطاليا في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرًا في هذا الصدد إلى اهتمام بلاده بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين، والصناعة التحويلية، بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطورًا، على النحو الذي يتيح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.