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السعودية تسعى لتسريع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع فرنسا خلال السنوات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 08:43 مساء
السعودية تسعى لتسريع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع فرنسا خلال السنوات المقبلة
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مشاركته في منتدى حول الاستثمار الفرنسي السعودي في باريس. (الإنترنت)
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تعتزم السعودية تسريع شراكاتها التجارية مع فرنسا في السنوات المقبلة بحسب ما ذكر وزير الاستثمار السعودي في باريس، للاستفادة من رغبة فرنسا في الاستثمار في الخارج وتراجع الضغوط الدولية حول حقوق الإنسان.

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الإثنين، خلال منتدى حول الاستثمار الفرنسي السعودي في باريس «بحلول نهاية العقد ستكون هناك احتياجات استثمارية تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف مليار يورو في السعودية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسي اوليفييه بيشت «نأمل في تمويل جزء كبير منها من خلال التعاون بين السعودية وفرنسا». وذكر الفالح المجالات التي يمكن لفرنسا أن تضطلع بدور فيها من السياحة إلى النقل مرورا بالتكنولوجيا.

 المبادلات التجارية بين باريس والرياض
وأرسلت الرياض وفدا بمناسبة منتدى فيفاتيك، الجمعة. وقال إن القطاع الجوي مشمول أيضا «وستعلن طلبات» بمناسبة معرض لو بورجيه.

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زادت المبادلات التجارية بين باريس والرياض العام الماضي بنسبة 74%، إلى 10.7 مليار يورو سنويا بفضل الصادرات الفرنسية من الطائرات والواردات الفرنسية من المنتجات النفطية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير جراء الحرب في أوكرانيا وفقا لأرقام وزارة الاقتصاد الفرنسية.

واحتلت السعودية المركز التاسع والعشرين، والمورّد الخامس والعشرين لفرنسا العام الماضي، متقدمة في المجالين بستة وسبعة مراكز خلال عام.

وتجذب العاصمة الفرنسية الكثير من الاهتمام في هذه الأيام مع وصول عديد القادة من بينهم وزير الخارجية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي التقى الجمعة الرئيس الفرنسي، وسيحضر الخميس منتدى «ميثاق مالي جديد» يهدف إلى إيجاد تمويل للمناخ.

 الترويج لترشيحها لتنظيم المعرض العالمي إكسبو 2030 
وتسعى الرياض أيضًا إلى الترويج لترشيحها لتنظيم المعرض العالمي إكسبو 2030 بدعم من باريس وبالتالي تحسين صورتها بشكل نهائي والتي تأثرت جراء اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

وصرح جيرار ميستراليه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الطاقة إنجي، وهو اليوم رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير موقع العلا السياحي السعودي «سيستغرق الأمر بعض الوقت بالتأكيد». وأضاف «هناك فارق كبير بين الواقع، في بلد يتحول بسرعة فائقة، وصورة لم تكن جيدة قبل خمس سنوات».

يذكر أن المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار، يعد الفعالية الأحدث في سلسلة من الفعاليات الفرنسية السعودية رفيعة المستوى التي انطلقت العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية، التي شملت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، وكذلك زيارة وزير التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج أوليفيه بيشت، إضافة إلى زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى فرنسا.

 

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