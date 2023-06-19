طلبية تاريخية.. «إنديغو» الهندية تطلب شراء 500 طائرة« إيرباص» إيه-320

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إنديغو» الهندية للطيران ذات التكلفة المنخفضة، اليوم الإثنين، إنها طلبت شراء 500 طائرة «إيرباص إيه-320» من المصنّع الأوروبي في معرض لوبورجيه لصناعات الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بييتر إلبيرز، إن هذه الطلبية البالغة قيمتها 55 مليار دولار، حسب لائحة الأسعار، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الطيران المدني وخطوة «تاريخية» للشركتين، بحسب «فرانس برس».

ومن المتوقّع تسليم الطائرات بين 2030 و2035. وقال رئيس إيرباص غييوم فوري إنّ التوقيع على الطلبية «منعطف كبير، وحسب علمنا وذاكرتنا لم تطلب أي جهة على الإطلاق» هذا العدد من الطائرات في طلبية واحدة.

إنديغو أكبر زبائن إيرباص لطائرات إيه 320

ومع سجلّ طلبيات يفوق 1300 طائرة، فإنّ العقد يجعل أيضاً من إنديغو أكبر زبائن إيرباص لطائرات إيه 320، وسط مساعيها لتلبية الطلب في الدولة الأكثر تعداداً للسكّان في العالم.

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والشركة التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة هي من الأكبر في قطاع الطيران الداخلي في الهند التي كانت أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم قبل جائحة كورونا.

وكانت الشركة المنافسة إير إنديا حاملة الرقم القياسي السابق مع طلب شراء 470 طائرة في فبراير 2022 علما بأن الطلبية كانت مشتركة بين إيرباص والمنافس الأميركي بوينغ.