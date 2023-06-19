توقيع اتفاق تجاري بين كينيا والاتحاد الأوروبي في نيروبي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الاتحاد الأوروبي وكينيا، اليوم الإثنين، اتفاقا تجاريا ما يحقق نقاطا لبروكسل في إطار سعيها لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا.

وقال وزير التجارة الكيني موزيس كوريا عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا مع مفوض التجارة في التكتل فالديس دومبروفسكيس «اليوم لحظة فخر كبيرة لكينيا، وأعتقد أنها لحظة فخر كبيرة للاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد تصديق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ستتيح لكينيا دخول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق لكينيا حيث ترسل نحو خُمس صادراتها الإجمالية إلى أسواقه.