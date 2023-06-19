  • Alwasat News
Atwasat

توقيع اتفاق تجاري بين كينيا والاتحاد الأوروبي في نيروبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 11:35 صباحا
توقيع اتفاق تجاري بين كينيا والاتحاد الأوروبي في نيروبي
بائع جوال في أحد شوارع نيروبي، 22 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

وقع الاتحاد الأوروبي وكينيا، اليوم الإثنين، اتفاقا تجاريا ما يحقق نقاطا لبروكسل في إطار سعيها لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. 

وقال وزير التجارة الكيني موزيس كوريا عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا مع مفوض التجارة في التكتل فالديس دومبروفسكيس «اليوم لحظة فخر كبيرة لكينيا، وأعتقد أنها لحظة فخر كبيرة للاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد تصديق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ستتيح لكينيا دخول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق لكينيا حيث ترسل نحو خُمس صادراتها الإجمالية إلى أسواقه.

الشاي والبن الكيني
وتتألف هذه الصادرات في الغالب من منتجات زراعية مثل الشاي والبن و50% من أزهارها. وأكد مسؤولون أوروبيون أن كينيا ستقوم تدريجا بفتح أسواقها باستثناء سلسلة من المنتجات الحساسة. ووصف مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاتفاقية «بوم بالغ الأهمية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكينيا».

وحضر الرئيس الكيني وليام روتو ونائبه ريغاتي جاتشاغوا مراسم التوقيع. وأضاف دومبروفسكيس «أتطلع إلى التحرك قدما بأسرع ما يمكن لتوقيع وتطبيق ناجح لهذه الاتفاقية لتتمكن شعوبنا واقتصاداتنا من البدء بالشعور بفوائدها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
الهند تبحث اتفاق مقايضة مع مصر في محادثات خط ائتمان بمليارات الدولارات
الهند تبحث اتفاق مقايضة مع مصر في محادثات خط ائتمان بمليارات ...
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في ...
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
سويسرا تعتزم فرض قانون يدفع باتجاه الحياد الكربوني بحلول 2050
سويسرا تعتزم فرض قانون يدفع باتجاه الحياد الكربوني بحلول 2050
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي...
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
المزيد
توقيع اتفاق تجاري بين كينيا والاتحاد الأوروبي في نيروبي
توقيع اتفاق تجاري بين كينيا والاتحاد الأوروبي في نيروبي...
أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي للصين
أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي للصين...
العراق يدعو الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في 11 رقعة جديدة
العراق يدعو الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في 11 رقعة ......
سويسرا تعتزم فرض قانون يدفع باتجاه الحياد الكربوني بحلول 2050
سويسرا تعتزم فرض قانون يدفع باتجاه الحياد الكربوني بحلول ......
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
المزيد