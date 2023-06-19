أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي للصين

القاهرة - بوابة الوسط

هبطت أسعار النفط العالمية أكثر من دولار، اليوم الاثنين، حيث طغت التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد الصيني على خطط «أوبك بلس» لتخفيض الإنتاج.

وخسر خام «برنت» 1.15 دولار أو 1.5% ليتداول عند 75.46 دولار للبرميل، بينما تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.09 دولار أو 1.5% إلى 70.69 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وخفض عدد من البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو الأسبوع الماضي تعثر التعافي بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

محاولات صينية لإنعاش الاقتصاد

والمتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للقروض غدا الثلاثاء، بعد خفض مماثل في قروض السياسة متوسطة الأجل الأسبوع الماضي لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الصين ستقدم مزيد الدعم التحفيزي لاقتصادها المتباطئ هذا العام، لكن المخاوف بشأن الديون وهروب رأس المال ستبقي الإجراءات التي تستهدف معالجة ضعف الطلب في القطاعين الاستهلاكي والخاص.