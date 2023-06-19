  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي للصين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 07:23 صباحا
أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي للصين
صهاريج تخزين النفط في أوكلاهوما، 24 مارس 2016، (رويترز)
alwasat radio

هبطت أسعار النفط العالمية أكثر من دولار، اليوم الاثنين، حيث طغت التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد الصيني على خطط «أوبك بلس» لتخفيض الإنتاج.

وخسر خام «برنت» 1.15 دولار أو 1.5% ليتداول عند 75.46 دولار للبرميل، بينما تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.09 دولار أو 1.5% إلى 70.69 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وخفض عدد من البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو الأسبوع الماضي تعثر التعافي بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

محاولات صينية لإنعاش الاقتصاد
والمتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للقروض غدا الثلاثاء، بعد خفض مماثل في قروض السياسة متوسطة الأجل الأسبوع الماضي لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الصين ستقدم مزيد الدعم التحفيزي لاقتصادها المتباطئ هذا العام، لكن المخاوف بشأن الديون وهروب رأس المال ستبقي الإجراءات التي تستهدف معالجة ضعف الطلب في القطاعين الاستهلاكي والخاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تايوان: نسعى لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار في أشباه الموصلات
تايوان: نسعى لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار ...
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
الهند تبحث اتفاق مقايضة مع مصر في محادثات خط ائتمان بمليارات الدولارات
الهند تبحث اتفاق مقايضة مع مصر في محادثات خط ائتمان بمليارات ...
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في ...
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي...
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
المزيد
أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي للصين
أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي للصين...
العراق يدعو الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في 11 رقعة جديدة
العراق يدعو الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في 11 رقعة ......
سويسرا تعتزم فرض قانون يدفع باتجاه الحياد الكربوني بحلول 2050
سويسرا تعتزم فرض قانون يدفع باتجاه الحياد الكربوني بحلول ......
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة ......
المزيد