  • Alwasat News
Atwasat

رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 01:16 مساء
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد إلقاء كلمته في مناسبة عيد الاستقلال. 15 أغسطس 2020. (فرانس برس)
alwasat radio

قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعث برسالة إلى زعماء دول مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة الدبلوماسية خلال قمتها المقبلة في الهند.

وأضاف المصدر أن اقتراح مودي يظهر التزام الهند بتعزيز تمثيل أفريقيا وإشراكها في الشؤون العالمية، بحسب وكالة «رويترز».

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، وتمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية وما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتضم المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

«خطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة»
وقال المصدر عن الاقتراح إنه «خطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة ومنصفة وأكثر شمولا وتمثيلا.. رئيس الوزراء يؤمن بشدة بأن يكون لبلدان جنوب العالم صوتا أكبر في المنصات الدولية وخاصة البلدان الأفريقية».

- الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني

ويتكون الاتحاد الأفريقي من 55 دولة، فيما تولت الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي وستستضيف القمة في وقت لاحق من هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم مباني تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم مباني تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟

«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
جريدة يونانية: دعوات إلى «يوروبول» للمساعدة في تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين تعمل في ليبيا

جريدة يونانية: دعوات إلى «يوروبول» للمساعدة في تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين تعمل ...
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس

توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
رؤساء شركات أميركية يزورون الصين رغم الحرب التجارية
رؤساء شركات أميركية يزورون الصين رغم الحرب التجارية
البنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لكوستاريكا
البنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لكوستاريكا
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ...
تايوان: نسعى لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار في أشباه الموصلات
تايوان: نسعى لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار ...
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي...
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
المزيد
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين
رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة ......
الهند تبحث اتفاق مقايضة مع مصر في محادثات خط ائتمان بمليارات الدولارات
الهند تبحث اتفاق مقايضة مع مصر في محادثات خط ائتمان بمليارات......
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042...
تايوان: نسعى لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار في أشباه الموصلات
تايوان: نسعى لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مقابل ......
المزيد