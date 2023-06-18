رئيس وزراء الهند يسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعث برسالة إلى زعماء دول مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة الدبلوماسية خلال قمتها المقبلة في الهند.

وأضاف المصدر أن اقتراح مودي يظهر التزام الهند بتعزيز تمثيل أفريقيا وإشراكها في الشؤون العالمية، بحسب وكالة «رويترز».

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، وتمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية وما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتضم المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

«خطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة»

وقال المصدر عن الاقتراح إنه «خطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة ومنصفة وأكثر شمولا وتمثيلا.. رئيس الوزراء يؤمن بشدة بأن يكون لبلدان جنوب العالم صوتا أكبر في المنصات الدولية وخاصة البلدان الأفريقية».

- الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني

ويتكون الاتحاد الأفريقي من 55 دولة، فيما تولت الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي وستستضيف القمة في وقت لاحق من هذا العام.