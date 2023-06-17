البنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لكوستاريكا

القاهرة - بوابة الوسط

وافق البنك الدولي على تقديم قرض جديد لكوستاريكا بـ500 مليون دولار، بهدف تعزيز الدعم لموازنة الحكومة.

وبحسب بيان للبنك الدولي الجمعة، سيدعم القرض الجديد جهود الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بمرحلة ما بعد الجائحة، لزيادة فرص العمل والأجور، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفق وكالة «رويترز».

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وقالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي للسلفادور وكوستاريكا، كارين كليرت، في بيان أعلنت فيه حزمة التمويل الجديدة: «كوستاريكا أحرزت تقدما كبيرا في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لكن الحد من الفقر وعدم المساواة لا يزالان يمثلان تحديا مستمرا».