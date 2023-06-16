أسعار النفط تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تفاؤل إزاء الطلب الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي، بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة، 20 سنتا، أو 0.3%، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو 0.2%، إلى 70.78 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو 3% خلال الجلسة السابقة، وفق وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين 15.4% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.

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وتوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة على غير المنتظر في مايو الماضي، كما زادت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، مما قد يعزز الطلب.

ويتوقع المحللون أيضا أن تتلقى الأسعار دعما من تخفيضات إنتاج الخام الطوعية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها منذ مايو الماضي، والتخفيضات السعودية في يوليو.

توقعات اقتصادية ضعيفة

ومع ذلك، تخيم التوقعات الاقتصادية الضعيفة على معنويات السوق، إذ لم يحقق نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في مايو.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة إن «أسعار الخام تبحث عن دعم فيما لا تزال توقعات النمو العالمي تبدو عرضة لمزيد من الصدمات من رفع الفائدة».

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس إلى أعلى مستوى في 22 عاما كما كان متوقعا.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع إلى زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية العام.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.