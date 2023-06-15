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افتتاح أول محطة لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 09:44 صباحا
افتتاح أول محطة لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه في باريس
مضخة هيدروجين خلال عرض أقامته شركة «هيسيتكو» قبيل افتتاح أكبر محطة أوروبية لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه في باريس، 14 يونيو 2023. (أ ف ب)
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افتُتحت، الأربعاء، أول محطة لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه في باريس، قُدمت على أنها الأكبر في أوروبا، غربي العاصمة الفرنسية.

وبسعة تبلغ طنا واحدا من الهيدروجين يوميا (ما يوازي تعبئة سيارة بالكامل بالوقود 400 مرة)، هذه المحطة هي الأولى في باريس التي تنتج الهيدروجين مباشرة في الموقع، وفق وكالة «فرانس برس».

3 محطات شحن بالهيدروجين في باريس
ويضاف الموقع إلى ثلاث محطات شحن بالهيدروجين موجودة حاليا في منطقة باريس. وثمة حاليا أكثر من 350 مركبة لسائقي سيارات أجرة مستأجرة من شركة «هيسيتكو» تعمل بالهيدروجين في باريس وضواحيها، على ما أوضحت مديرة التطوير في الشركة الناشئة كامي ليا باسران.

وأشارت إلى أن هذه المحطة «تتيح لنا التفكير في مواصلة تطوير أسطولنا» للوصول إلى حوالي 600 مركبة بحلول نهاية العام.

ولفتت كامي ليا باسران إلى أن «هيسيتكو»، المملوكة لشركات «إير ليكيد وتويوتا وستيب وكوروس وتوتال إنرجي»، ترغب أيضا في تطوير شبكتها حتى تكون بنيتها التحتية جاهزة للألعاب الأولمبية في باريس العام 2024.

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