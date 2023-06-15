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مدير سابق بالمصرف الآسيوي للاستثمار: المؤسسة تخدم مصالح الصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 07:26 صباحا
مدير سابق بالمصرف الآسيوي للاستثمار: المؤسسة تخدم مصالح الصين
مقر البنك الآسيوي للاستثمار للبنية التحتية في بكين، 17 مايو 2023، (ا ف ب)
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قال مدير تنفيذي سابق في المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن هذه المؤسسة التي يفترض أن تكون متعددة الأطراف ليست كذلك بل «تخدم مصالح» بكين، متهما الحزب الشيوعي الصيني بممارسة نفوذ مفرط فيها.

وصرح بوب بيكارد بأنّ المصرف هو «مورد للأهداف الجيوسياسية لجمهورية الصين الشعبية (...) عمليا»، مضيفا: «أعتقد أنّه يخدم مصالح الصين»، وأشار إلى أن أعضاء في الحزب الشيوعي يهيمنون على المؤسسة التي تمول بشكل رئيسي مشاريع تخدم مصلحة بكين، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأطلق الكندي بيكارد (58 عاما) الذي كان مسؤولا عن الاتصالات في المصرف، هذه الاتهامات بعدما استقال من وظيفته مؤخراً وغادر الصين بسرعة لضمان أمنه، كما قال للوكالة.

ويهدف المصرف يهدف إلى تمويل مشاريع للبنية التحتية في آسيا، وقد أنشئ في العام 2016 بهدف مواجهة النفوذ الغربي في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويضم 106 دولة عضو بينهم فرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، لكن الولايات المتحدة ليست عضوا فيه واختارت عدم المشاركة، لكنها تعبر عن قلقها بشأن إدارته وشفافيته.

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