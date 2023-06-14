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الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 08:45 مساء
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية
شعار مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي بواشنطن العاصمة في 22 مارس 2023. (أ ف ب)
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أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل فائدته الرئيسية بين 5 و5.25%، معلقاً رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد عشر زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.

وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان، إن هذا القرار الذي اتُخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح «تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية»، علماً أنه رفع إلى 1.00% توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0.4% في شكل مسبّق في مارس، فيما خفض في شكل محدود جداً توقعاته للتضخم الى 3.2% مقابل 3.3% في مارس، بحسب «فرانس برس».

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