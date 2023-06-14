يلين: صندوق النقد والبنك الدولي قوتان موازيتان للصين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي «تعكس القيم الأميركية»، وتشكّل قوى موازية لعمليات الإقراض غير القابلة للاستدامة من جهات أخرى مثل الصين.

وتسعى يلين، التي أدلت بتصريحاتها أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب، للحصول على دعم من «كونغرس» من أجل إقراض هذه المنظمات المزيد من المال، لمساعدة البلدان النامية. وأوضحت للنواب: «يعد دورنا القيادي في هذه المؤسسات من بين الطرق الأساسية للانخراط في الأسواق الناشئة والبلدان النامية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «المساعدات من المؤسسات المالية الدولية تأتي مع متطلبات قوية للحكومة والمحاسبة واستدامة الديون»، مضيفة: «تشكّل قوة موازية للإقراض غير الشفاف وغير المستدام من جهات أخرى مثل الصين».