تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3,8%

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، لكن ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان إن معدل البطالة انخفض إلى 3,8%، مقارنة بـ3,9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وفق وكالة «فرانس برس».

ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم

و«رغم تسجيل انخفاض جديد في عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل.. يستمر عدد الأشخاص خارج سوق العمل بسبب مرض طويل الأمد في الارتفاع مسجلا رقما قياسيا جديدا» بحسب مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغان، مضيفا «من الناحية النقدية تنمو الأجور الأساسية حاليا بأسرع وتيرة منذ بدء تدوين السجلات الحالية، باستثناء الفترة التي تأثرت بالوباء».

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وتابع «ومع ذلك فإن ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم»، موضحا أن عدد الأشخاص العاملين تجاوز مستوى ما قبل الوباء للمرة الأولى مسجلاً ارتفاعا جديدا.

واعتبر أن «المحرك الأكبر لنمو الوظائف في الآونة الأخيرة.. هو الرعاية الصحية والاجتماعية يليهما قطاع الضيافة».