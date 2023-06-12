اتفاق بين مصرف «جي بي مورغان» وضحايا جيفري إبستين

القاهرة - بوابة الوسط

توصل مصرف «جي بي مورغان تشيس» الأميركي إلى «اتفاق مبدئي» مع ضحايا رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بالاستغلال الجنسي للقُصّر، وفق ما أعلنت المؤسسة المالية في بيان، اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان مشترك أن «الطرفين يعتقدان أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف، ولا سيما الضحايا الذين نجوا من الانتهاكات المروعة التي ارتكبها إبستين».

اتهام بتسهيل تصرفات جيفري إبستين

الدعوى الجماعية التي رفعتها امرأة لم يجرِ الكشف عن هويتها منذ عام 2022، اتهمت «جي بي مورغان تشيس» بتسهيل تصرفات جيفري إبستين من خلال السماح بتمويل أنشطته. وقد نفى المصرف هذه الاتهامات.

ولم يُكشف عن الشروط المالية للاتفاق. ولا تزال إجراءات قانونية جارية مع حكومة جزر فيرجن الأميركية، التي رفعت دعوى قضائية ضد «جي بي مورغان» للأسباب نفسها.

حُكم على جيفري إبستين بالسجن 13 شهراً في عام 2008 لإدانته بدفع فتيات قاصرات إلى الدعارة في فلوريدا، وفق اتفاقية سرية مع المدعي العام سمحت له بالإفلات من محاكمة فيدرالية.

وقد أُوقف عام 2019 إثر توجيه اتهامات قضائية له بأنه أدار، على مدى سنوات، شبكة مكونة من عشرات القاصرات أقام معهن علاقات جنسية في عقاراته الكثيرة، ثم انتحر في السجن بعد بضعة أسابيع، قبل محاكمته.