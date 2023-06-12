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رئيس وزراء نيوزيلندا يعتزم زيارة الصين لتعزيز العلاقات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 09:50 صباحا
رئيس وزراء نيوزيلندا يعتزم زيارة الصين لتعزيز العلاقات التجارية
رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هبكينز في مؤتمر في بور موريسبي، 22 مايو 2023. (أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هبكينز، اليوم الإثنين، عن زيارة مقررة إلى الصين في وقت لاحق هذا الشهر تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية، رغم ازدياد المخاوف حيال تحرّكات بكين في المحيط الهادئ.

وقال هبكينز «يمكنني اليوم إعلان أنني سأترأس وفدا تجاريا مهما إلى الصين نهاية الشهر الجاري»، وفق وكالة «فرانس برس».

وستكون الزيارة، التي تشمل محطات في بكين وتيانجين وشنغهاي، الأولى التي يجريها زعيم نيوزيلندي إلى الصين منذ بدء وباء كوفيد.

الأكثر اعتمادا على العلاقات مع بكين
ولم يتضح بعد إن كان هبكينز سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، بينما لم يعلن بعد عن تاريخ محدد للزيارة.

وتأتي ربع إيرادات الصادرات النيوزيلندية تقريبا من الصين، ما يجعلها إحدى البلدان الغربية الأكثر اعتمادا على العلاقات مع بكين.

- نيوزيلندا تعرب للصين عن قلقها بشأن حقوق الإنسان والتوترات مع تايوان

وأفاد هبكينز «ثبت في السنوات الأخيرة أن علاقاتنا التجارية المرتكزة على اتفاقيتنا للتجارة الحرة التي تم تحديثها مؤخرا صامدة بشكل مذهل»، مضيفا أن العلاقات مع الصين تعد من بين ارتباطات نيوزيلندا «الأهم والأوسع نطاقا والأكثر تعقيدا».

ولطالما أثارت هذه العلاقة الوثيقة التي ترافقها جهود صينية لزيادة النفوذ والضغط على نيوزيلندا قلق حلفاء ويلينغتون.

وأعرب هبكينز عن أمله بأن تبقى العلاقة «مستقرة وثابتة»، متعهّدا بإثارة القضايا المقلقة عند الضرورة، قائلا «عندما تكون لدينا مخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان، سنثيرها وعندما تكون لدينا مخاوف بشأن التجارة أو أي مسألة أخرى مرتبطة بالسياسات فسنثيرها أيضا».

وفي الماضي، كانت نيوزيلندا أقل انتقادا من حليفتيها واشنطن وكانبيرا بشكل لافت لمساعي الصين لبسط نفوذها في الخارج وتهديداتها لتايوان وحملاتها الأمنية في هونغ كونغ وشينجيانغ وغيرها.

حضور قمة حلف شمال الأطلسي
في سياق متصل، أعلن هبكينز الإثنين أنه سيزور بروكسل في الأسابيع المقبلة وسيحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، في مؤشر إلى أهمية العلاقات بين نيوزيلندا وغيرها من الديموقراطيات.

وفي ظل تباطؤ الاقتصاد النيوزيلندي قبيل انتخابات مقررة في أكتوبر الماضي، يواجه هبكينز ضغوطا لتحريك عجلة الاقتصاد، ويتوقع بألا يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام 1%.

تصدّر نيوزيلندا حاليا كميات كبيرة من الخشب واللحوم والأجبان والألبان إلى الصين، لكن هبكينز شدد على أنه يسعى لتنويع الصادرات لتشمل منتجات كتلك المتعلّقة بألعاب الفيديو.

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