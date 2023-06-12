استكمال عملية استحواذ مصرف «يو بي إس» على «كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط

استكمل مصرف «يو بي إس» السويسري العملاق عملية الاستحواذ على منافسه السابق «كريدي سويس»، وفق ما أعلن في رسالة مفتوحة الاثنين نشرت في صحيفة «إن زي زي» السويسرية.

وقال المصرف إنه استكمل عملية الاستحواذ القانونية على «كريدي سويس»، معلنا بدء «فصل تاريخي جديد»، حسب وكالة «فرانس برس».

التحضير للعملية بدأ منذ مارس الماضي

وحضر «يو بي إس» للعملية منذ منتصف مارس الماضي، حينها وضع تصور بالفعل بشأن ما سيبقي عليه وما سيبيعه أو يغلقه.

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وتعد عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقّدة تقنيا وسياسيا، وستفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي مصرف عرفته سويسرا، ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين، كما يتوقع خسارة آلاف الوظائف بسبب ازدواجها.