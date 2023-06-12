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عملية «شاقة» الإثنين لدمج «يو بي إس» و«كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 07:21 صباحا
عملية «شاقة» الإثنين لدمج «يو بي إس» و«كريدي سويس»
لافتتا «يو بي إس» و«كريدي سويس» في بازل، 19 مارس 2023، (ا ف ب)
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يستكمل مصرف «يو بي إس»، اليوم الإثنين، عملية استحواذه على مصرف «كريدي سويس»، في إطار عملية دمج ضخمة للغاية سيراقبها زبائن وموظفون وقادة سياسيون في سويسرا عن كثب.

وحذر الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» سرجيو إرموتي الجمعة من أن الشهور المقبلة ستكون «شاقة» على الأرجح، مضيفا أنها ستترافق مع «موجة» قرارات صعبة، خصوصا في ما يتعلق بالتوظيف، حسب وكالة «فرانس برس».

وأُجبر أبرز مصرف في البلاد هو «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس»، لكنه لم ينتظر حتى الإثنين لبدئها.

وقال المحلل المالي لدى «فونتوبيل» أندرياس فينديتي لـ«فرانس برس» إنه «اعتبارا من الإثنين، يمكن لـ(يو بي إس) أن يكون استباقيا»، إذا بقي الجدول الزمني على حاله.

التحضير للعملية بدأ منذ مارس الماضي
يحضر «يو بي إس» للعملية منذ منتصف مارس الماضي، ولديه تصور بالفعل بشأن ما سيبقي عليه وما سيبيعه أو يغلقه لكن «ما يمكنه القيام به ما زال محدودا» إلى حين إتمام عملية الدمج، بحسب فينديتي.

مصرف «يو بي إس» يعلن استكمال دمج «كريدي سويس» في 12 يونيو
«يو بي إس» يخطط لاستكمال الاستحواذ على «كريدي سويس» بنهاية يونيو

ستكون عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقدة تقنيا وسياسيا، وستفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي مصرف عرفته سويسرا، ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين، كما يتوقع خسارة آلاف الوظائف بسبب ازدواجها.

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