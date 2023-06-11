  • Alwasat News
Atwasat

احتجاز حاكم المصرف المركزي النيجيري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 01:29 مساء
احتجاز حاكم المصرف المركزي النيجيري
حاكم المصرف المركزي غودوين إميفييل. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وكالة الأمن الداخلي النيجيرية احتجاز حاكم المصرف المركزي غودوين إميفييل في إطار تحقيق، وذلك بعيد تعليق مهماته، دون أن تذكر المزيد من المعلومات.

وقال ناطق باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثا، بولا أحمد تينوبو، إن تعليق مهمات إميفييل تقرر في إطار تحقيق جارٍ حول أدائه، وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي، على أن يتولى نائبه المنصب حتى انتهاء التحقيقات، وفق وكالة «فرانس برس».

- النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
- بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لنيجيريا

يشغل إميفييل منصبه منذ زهاء عشر سنوات، وانتُقد خصوصًا بسبب استبدال أوراق نقدية جديدة بأخرى قديمة منذ يناير. بينما لم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي بشأن التوقيف. وتعرض إميفييل أخيرا لانتقادات، لا سيما بشأن سياسة اعتمدها الرئيس السابق محمد بخاري، لاستبدال أوراق نقدية جديدة بأوراق «النايرا»، وهي العملة الرسمية السابقة.

منع الفساد
تستهدف هذه السياسة منع الفساد خلال الانتخابات المقررة في فبراير، والحد من دفع الفديات عند حصول عمليات خطف، لكنها تسببت في أزمة سيولة ببلد يعمل العديد من سكانه في الاقتصاد غير الرسمي، ويعولون على مدفوعات نقدية، مما تسبب في ظهور طوابير انتظار خارج المصارف، وخروج تظاهرات في بعض المدن، على الرغم من تشديد المصرف المركزي على أن سياسة الحدّ من السيولة ضرورية، للحد من كمية المبالغ النقدية خارج النظام المصرفي.

وسعى إميفييل أيضا للترشح ضد تينوبو في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم، ليكون مرشح الحزب في الانتخابات، لكنه سحب ترشيحه. في حين أثار تينوبو أخيرًا الجدل عند تنصيبه في 29 مايو، إذ دعا إلى إنهاء سياسة دعم الوقود التي تبقي الأسعار منخفضة بصورة مصطنعة.

لكن إنهاء الدعم أدى إلى ارتفاع سريع في تكاليف النقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حين أصبحت الكهرباء أكثر تكلفة بالنسبة لكل من يستخدم المولدات الكهربائية في المنزل والعمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر
مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل

خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك

بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي
1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
التضخم في مصر يقفز قرب مستويات 2017
التضخم في مصر يقفز قرب مستويات 2017
باكستان تكشف عن ميزانية بنحو 50 مليار دولار نصفها لخدمة الديون
باكستان تكشف عن ميزانية بنحو 50 مليار دولار نصفها لخدمة الديون
هل تخفف إمدادات النفط من روسيا والمكسيك أزمة الوقود في كوبا؟
هل تخفف إمدادات النفط من روسيا والمكسيك أزمة الوقود في كوبا؟
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى ...
العراق يوافق على دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران
العراق يوافق على دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي...
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى...
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
المزيد
احتجاز حاكم المصرف المركزي النيجيري
احتجاز حاكم المصرف المركزي النيجيري...
مشروع للغاز المسال يثير بلبلة في جزيرة ألمانية ببحر البلطيق
مشروع للغاز المسال يثير بلبلة في جزيرة ألمانية ببحر البلطيق...
السعودية ترفع أسعار البترول المسال والكيروسين في السوق المحلية
السعودية ترفع أسعار البترول المسال والكيروسين في السوق ......
العراق يوافق على دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران
العراق يوافق على دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز ......
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على ......
المزيد