احتجاز حاكم المصرف المركزي النيجيري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الأمن الداخلي النيجيرية احتجاز حاكم المصرف المركزي غودوين إميفييل في إطار تحقيق، وذلك بعيد تعليق مهماته، دون أن تذكر المزيد من المعلومات.

وقال ناطق باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثا، بولا أحمد تينوبو، إن تعليق مهمات إميفييل تقرر في إطار تحقيق جارٍ حول أدائه، وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي، على أن يتولى نائبه المنصب حتى انتهاء التحقيقات، وفق وكالة «فرانس برس».

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يشغل إميفييل منصبه منذ زهاء عشر سنوات، وانتُقد خصوصًا بسبب استبدال أوراق نقدية جديدة بأخرى قديمة منذ يناير. بينما لم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي بشأن التوقيف. وتعرض إميفييل أخيرا لانتقادات، لا سيما بشأن سياسة اعتمدها الرئيس السابق محمد بخاري، لاستبدال أوراق نقدية جديدة بأوراق «النايرا»، وهي العملة الرسمية السابقة.

منع الفساد

تستهدف هذه السياسة منع الفساد خلال الانتخابات المقررة في فبراير، والحد من دفع الفديات عند حصول عمليات خطف، لكنها تسببت في أزمة سيولة ببلد يعمل العديد من سكانه في الاقتصاد غير الرسمي، ويعولون على مدفوعات نقدية، مما تسبب في ظهور طوابير انتظار خارج المصارف، وخروج تظاهرات في بعض المدن، على الرغم من تشديد المصرف المركزي على أن سياسة الحدّ من السيولة ضرورية، للحد من كمية المبالغ النقدية خارج النظام المصرفي.

وسعى إميفييل أيضا للترشح ضد تينوبو في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم، ليكون مرشح الحزب في الانتخابات، لكنه سحب ترشيحه. في حين أثار تينوبو أخيرًا الجدل عند تنصيبه في 29 مايو، إذ دعا إلى إنهاء سياسة دعم الوقود التي تبقي الأسعار منخفضة بصورة مصطنعة.

لكن إنهاء الدعم أدى إلى ارتفاع سريع في تكاليف النقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حين أصبحت الكهرباء أكثر تكلفة بالنسبة لكل من يستخدم المولدات الكهربائية في المنزل والعمل.