السعودية ترفع أسعار البترول المسال والكيروسين في السوق المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، رفع سعر البترول المسال والكيروسين في السوق المحلية.

جاء رفع الأسعار بـ5.5% لغاز البترول المسال (أسطوانات الغاز)، و14.8% للكيروسين في الأسواق المحلية بداية من شهر يونيو، وفق موقع «إنفيستينغ» الاقتصادي المتخصص.

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وبذلك، ارتفع سعر غاز البترول المسال من 0.90 إلى 0.95 ريال، بينما صعد سعر الكيروسين من 0.81 إلى 0.93 ريال.

على الناحية الأخرى، ثبتت شركة أرامكو أسعار البنزين والديزل.

محاولة لإعادة رفع أسعار النفط عالميًا

خفضت المملكة العربية السعودية من إنتاجها للنفط بمليون برميل يوميًا خلال شهر يونيو، بعد اجتماع «أوبك+» الأخير، في محاولة لإعادة رفع أسعار النفط عالميًا بعد هبوطها، بينما التزمت بقية دول المجموعة بالإبقاء على مستويات الإنتاج الأخيرة حتى نهاية العام 2024.

وقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السعودي 2.7% عن شهر إبريل، وينتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لشهر مايو في نهاية هذا الأسبوع.