باكستان تكشف عن ميزانية بنحو 50 مليار دولار نصفها لخدمة الديون

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الحكومة الباكستانية التي تعاني من ضائقة مالية، أمس الجمعة، عن ميزانية قدرها 14.5 تريليون روبية (نحو 50.5 مليار دولار) خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7.3 تريليون روبية.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من أزمة في ميزان المدفوعات في الوقت الذي يحاول فيه سداد خدمة الدين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة، بحسب «فرانس برس».

ارتفاع معدل التضخم وانخفاض الروبية

وارتفع معدل التضخم وانخفضت الروبية ولم تعد البلاد قادرة على تحمل دفع ثمن وارداتها، مما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي. وجرى تخصيص حوالى 950 مليار روبية لمشاريع تنموية قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من هذا العام، في حين تشمل الإجراءات الشعبوية الأخرى زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 35%، وزيادة بنسبة 17.5% في معاشات التقاعد الحكومية.

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وقال وزير المالية إسحق دار الذي عرض الميزانية على مجلس الأمة الجمعة إن الأهداف وضعت على نحو متأنٍ. وقال «ستُجرى انتخابات عامة في البلاد قريبًا لكن على الرغم من ذلك فإن ميزانية السنة المالية المقبلة أعدت كميزانية مسؤولة وليس كميزانية انتخابات».

ألقى رئيس الوزراء شهباز شريف باللوم على سلفه عمران خان - الذي أُطيح به في تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022 - بقوله «حكومتنا السابقة دمرت الاقتصاد».

الحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد

قال أختر خان نواز، وهو عامل في سوق للفاكهة والخضروات في العاصمة إسلام أباد، إن «الفقراء يتعرضون للإذلال». وأضاف لوكالة فرانس برس أن الميزانية «لن تكون ذات فائدة ما لم يجرِ خفض التضخم، ولن يرتاح الفقراء إلا إذا جرى تخفيف التضخم».

وقال شهباز شريف إنه متفائل بالحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث انهيار اقتصادي. وأضاف أن «رئيس صندوق النقد الدولي أعطى تعهده الشفهي.. ليس هناك عائق».

وأبلغ صندوق النقد الدولي باكستان أنها بحاجة إلى تأمين تمويل خارجي إضافي وإلغاء مجموعة كبيرة من الإعانات الاجتماعية وتعويم الروبية مقابل الدولار قبل تيسير شريحة أخرى من تسهيلات الفروض بقيمة 6.5 مليارات دولار. ومع ذلك، خصصت الميزانية الأخيرة 1.07 تريليون روبية لدعم أسعار السلع الأساسية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%

وقال ناصر إقبال، الاقتصادي في المعهد الباكستاني لاقتصاديات التنمية (PIDE) «على الحكومة بالتأكيد أن تتخذ مثل هذه القرارات الشعبوية لأنها في سنة انتخابات». وأخفقت باكستان في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي للسنة المالية 2022-23، وفقًا لتقرير حكومي صدر الخميس، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.

وقال دار الجمعة إن الميزانية الأخيرة استندت إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.5%، على الرغم من أن البنك الدولي توقع نموًا أقل طموحًا بنسبة 2% في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما بلغت توقعات التضخم السنوية 21%، مقابل معدل سنوي يبلغ 37.97% حاليًا.

إلى ذلك، تضرر الاقتصاد من جراء فيضانات موسمية قياسية العام الماضي غمرت ما يقرب من ثلث البلاد بالماء وأتلفت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتركت عشرات الملايين بلا مأوى.

1.8 تريليون روبية للإنفاق الدفاعي

لكن الأزمة السياسية تظل أكبر عامل خطر في الأشهر المقبلة. فقد تسببت حملة شعبية قادها رئيس الوزراء السابق للعودة إلى الحكم بأعمال عنف في الشوارع بعد اعتقاله لفترة وجيزة الشهر الماضي، مما أدى إلى حملة قمع واسعة النطاق ضد حركته، بما في ذلك اعتقالات جماعية وإحالات إلى المحاكم العسكرية.

يتمتع الجيش بنفوذ في السياسة الباكستانية وقام على الأقل بثلاثة انقلابات تبعتها عقود من الأحكام العرفية. كما تصاعدت الهجمات المسلحة منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان المجاورة مما أمعن في تقويض آفاق الاستثمار الأجنبي.

وقال دار، أمس الجمعة، إن الميزانية خصصت 1.8 تريليون روبية للإنفاق الدفاعي مقابل 1.5 تريليون روبية العام الماضي.