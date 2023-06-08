أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما طغت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي على تراجع وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيضات الإنتاج.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 76.74 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 72.32 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1% أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لتخفيضات كبيرة للإنتاج، رغم أن المكاسب محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وضعف بيانات الصادرات الصينية.

أثارت الزيادة الأكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم، خصوصا وأن حركة السفر الداخلية كان من المتوقع أن تنمو خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري,