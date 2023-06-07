675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقرير لعدة منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بأن 675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح التقرير أن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول العام 2030، حسب وكالة «فرانس برس».

النسبة الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء

وقال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان إن العالم يواجه «تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء». ويعيش نحو 80% منهم في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في العام 2010.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في التقرير بأنه بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع مما يعتقد كثيرون، «لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها».

وبحسب التقرير تعرقل الديون المتراكمة وارتفاع أسعار الطاقة هدف تحقيق تأمين الطهي النظيف والكهرباء للجميع، ووفق التوقعات الحالية سيكون 1.9 مليار شخص محرومين من أساليب الطهي النظيفة و660 مليونا من الكهرباء في العام 2030 من دون تدابير جديدة.