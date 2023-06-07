  • Alwasat News
Atwasat

675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 07:23 صباحا
675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم
دخان متصاعد من محطة طاقة عاملة على الفحم بمحافظة خبي الصينية، نوفمبر 2021، (ا ف ب)
alwasat radio

أفاد تقرير لعدة منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بأن 675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح التقرير أن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول العام 2030، حسب وكالة «فرانس برس».

النسبة الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء
وقال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان إن العالم يواجه «تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء». ويعيش نحو 80% منهم في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في العام 2010.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في التقرير بأنه بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع مما يعتقد كثيرون، «لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها».

وبحسب التقرير تعرقل الديون المتراكمة وارتفاع أسعار الطاقة هدف تحقيق تأمين الطهي النظيف والكهرباء للجميع، ووفق التوقعات الحالية سيكون 1.9 مليار شخص محرومين من أساليب الطهي النظيفة و660 مليونا من الكهرباء في العام 2030 من دون تدابير جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي

شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق ...
الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»

الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة ...
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي

صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا ترصد مبلغًا كبيرًا لتصنيع الرقائق الإلكترونية
فرنسا ترصد مبلغًا كبيرًا لتصنيع الرقائق الإلكترونية
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
لاغارد تحذّر من ضغوط ما زالت قوية على الأسعار في منطقة اليورو
لاغارد تحذّر من ضغوط ما زالت قوية على الأسعار في منطقة اليورو
أسعار النفط تنخفض بعد مخاوف بشأن أداء الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض بعد مخاوف بشأن أداء الاقتصاد العالمي
غرامة 20 مليون دولار بحق «ميكروسوفت» لجمع بيانات قصَّر
غرامة 20 مليون دولار بحق «ميكروسوفت» لجمع بيانات قصَّر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي...
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى...
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا ......
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة...
المزيد
التجارة بين روسيا والصين تسجل أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا
التجارة بين روسيا والصين تسجل أعلى مستوى منذ بدء الحرب في ......
انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%
انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%...
675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم
675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم...
غرامة 20 مليون دولار بحق «ميكروسوفت» لجمع بيانات قصَّر
غرامة 20 مليون دولار بحق «ميكروسوفت» لجمع بيانات قصَّر...
أسعار النفط تنخفض بعد مخاوف بشأن أداء الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض بعد مخاوف بشأن أداء الاقتصاد العالمي...
المزيد