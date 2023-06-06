غرامة 20 مليون دولار بحق «ميكروسوفت» لجمع بيانات قصَّر

القاهرة - بوابة الوسط

يتعين على «ميكروسوفت» دفع 20 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية أقامتها الوكالة الأميركية لحماية المستهلك لجمع الشركة بيانات شخصية لقصر دون موافقة الوالدين.

وأوضحت «لجنة التجارة الفدرالية» (FTC) في بيان نُشر الإثنين ونقلته وكالة «فرانس برس»، أنها تتهم «ميكروسوفت» بأنها جمعت بين العامَين 2015 و2020، بيانات شخصية لأطفال ومراهقين تقل أعمارهم عن 13 عاما مسجلين على منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بوحدة تحكم «إكس بوكس»، دون إبلاغ الوالدين، والاحتفاظ بها.

ومن أجل إنشاء حساب، يتعين على المستخدم تقديم اسم وكنية وعنوان بريد إلكتروني وتاريخ ميلاد.

اتهام «ميكروسوفت» بـ«انتهاك القانون»

وأشارت لجنة التجارة الفدرالية إلى أن «ميكروسوفت» «انتهكت القانون» بشأن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت. ونقل البيان عن رئيس اللجنة سامويل ليفاين قوله: «يسمح القرار الذي نقترحه للأهالي بحماية خصوصية بيانات أطفالهم على إكس بوكس ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها ميكروسوفت عن القصّر وأن تحتفظ بها».

وأضاف: «من شأن هذا الإجراء أيضا توضيح أن الصور الرمزية والبيانات البيومترية والمعلومات حول صحة الأطفال ليست مستثناة» من قانون خصوصية القصر. ويفترض أن توافق محكمة فدرالية على القرار ليصبح ساري المفعول.

وقالت لجنة التجارة الفدرالية في بيانها: «ستحتاج ميكروسوفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون منصة إكس بوكس التابعة لها».

وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، يُطلب من الخدمات الإلكترونية والمواقع المخصصة للأطفال دون سن 13 عاما إبلاغ الأهالي بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين.

من جهته، قال ناطق باسم «ميكروسوفت» لـ«فرانس برس» إن «إكس بوكس ستمتثل لأمر الوكالة»، وستطور عملية جديدة للتحقق من الهوية والسن لتقديم تجارب مناسبة للعمر.