مصرف «يو بي إس» يعلن استكمال دمج «كريدي سويس» في 12 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع أن يستكمل مصرف «يو بي إس» السويسري عملية استحواذه على بنك «كريدي سويس» في موعد أقربه 12 يونيو، وفق ما أفاد المقرضان، اليوم الإثنين.

ويعد الموعد متأخرًا بعض الشيء عن ذاك الذي توقعه الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» سرجيو إرموتي الذي سبق وأشار إلى أن استكمال عملية الدمج قد يتم بحلول أواخر مايو أو مطلع يونيو. وتوقّع المصرف موعدًا نهائيًا في أواخر يونيو، بحسب «فرانس برس».

وافق أكبر مصرف في سويسرا على شراء «كريدي سويس» في 19 مارس لقاء ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.25 مليارات دولار) استجابة لضغوط كبيرة من الحكومة لمنع انهيار المصرف المنافس.

استكمال عملية الاستحواذ الكاملة

وجاء في بيان لـ«يو بي إس» أنه «يتوقع استكمال عملية الاستحواذ الكاملة على كريدي سويس في موعد أقربه 12 يونيو 2023، عندها سيجري دمج مجموعة كريدي سويس أيه جي في مجموعة يو بي إس أيه جي».

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ولدى استكمال عملية الدمج ستُشطب أسهم «كريدي سويس» وأسهم الإيداع الأميركية من بورصتي سويسرا ونيويورك، بحسب البيان. وذكر الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى نشوء مصرف عملاق مسؤول عن أصول مستثمرة بقيمة خمسة تريليونات دولار.