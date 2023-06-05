تراجع التضخم في تركيا إلى ما دون 40% لأول مرة منذ 16 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون 40% في مايو الماضي، لأول مرة منذ 16 شهرا، مدفوعا بعرض موقت لتوفير الغاز مجانا للعائلات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 39,6% على أساس سنوي، وكانت مستقرة تقريبا عند 0,04% مقارنة بالشهر السابق، بحسب وكالة الإحصاءات في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

حساب عرض الغاز المجاني

لكن هذه الأرقام، وهي الأولى منذ أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في 28 مايو، تواجه تشكيكا من خبراء اقتصاد مستقلين في «مجموعة أبحاث التضخم» التركية.

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وتفيد المجموعة بأن معدل التضخم السنوي يبلغ ما بين 105 و109%، بناء على حساب عرض الغاز المجاني من عدمه.

وشدد إردوغان الذي بدأ ولايته الرئاسية الثالثة على أن التعامل مع مسألة التضخم يتصدر أولوياته.

وتجاوز التضخم 85 في المئة في خريف 2022 قبل أن يبدأ بالتراجع في نوفمبر. وبينما ما زالت الأسعار ترتفع كل شهر، إلا أن ذلك يحدث بوتيرة أبطأ من العام السابق.