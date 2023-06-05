أسعار النفط ترتفع بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل اليوم الإثنين بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميا اعتبارا من يوليو المقبل، لمواجهة ركود الأسواق.

وبلغت العقود الآجلة لخام «برنت» 77.64 دولار للبرميل مرتفعة 1.51 دولار أو 2%، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل، ارتفع خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.41 دولار أو 2% إلى 73.15 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

السعودية ستنخفض إنتاجها إلى 9 ملايين برميل نفط يوميا

وواصل العقدان مكاسبهما بعد ارتفاعهما أكثر من 2% يوم الجمعة، حين قالت وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد إن إنتاجها سينخفض ​​إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو من نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو الماضي، وهو أكبر خفض للمملكة منذ سنوات.

ويأتي الخفض الطوعي الذي تعهدت به السعودية على رأس اتفاق أوسع أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها من بينهم روسيا للحد من الإمدادات حتى العام 2024، إذ تسعى المجموعة لتعزيز أسعار النفط المتدهورة.