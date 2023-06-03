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الرئيس الجديد للبنك الدولي يتولى مهامه رسميًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 06:40 مساء
الرئيس الجديد للبنك الدولي يتولى مهامه رسميًا
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي الأميركي اجاي بانغا في واشنطن. (أ ف ب)
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تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا الهندي الأميركي، مهامه رسميًا خلفًا لديفيد مالباس الذي أنهى بالأمس ولايته على رأس هذه المؤسسة، بحسب مصادر قريبة.

وكان بانغا المُرشح المُعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتُخب بدون مفاجأة مطلع مايو. إذ كان اجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في الولايات المتحدة بعد جيم يونغ كيم المولود في كوريا الجنوبية ولكنه نشأ في ولاية أيوا، فهو الأول الذي لم يتخرج من جامعة أميركية بعد أن درس وبدأ حياته المهنية في بلده الأم الهند، بحسب «فرانس برس».

 يأتي ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت في مارس الماضي زيادة تمويلها بخمسة مليارات دولار سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. وسيكشف مضمون الإصلاحات خلال الاجتماع السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر في مراكش (المغرب).

تمويل مكافحة الاحتباس الحراري
ويتوقع من المؤسسة إظهار قدرتها على تعزيز جهودها للمساعدة في تمويل مكافحة الاحتباس الحراري. وتخشى بعض الدول ولا سيّما الأقل نموًا من أن يجري القيام بذلك على حساب مكافحة الفقر.

وفي رسالة وجهها إلى جميع الموظفين، أكد بانغا رغبته في «إيجاد عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش»، معتبرًا أن «تحقيق هذه الطموحات يتطلب أن نتطور ونكون مبدعين ونستخدم مواردنا إلى أقصى درجة ونقيم شراكات جديدة مع المجتمع المدني». كما أشاد المسؤول الجديد بسلفه ديفيد مالباس «المدافع الشرس عن البنك الدولي» الذي بفضله «أحرز تقدمًا كبيرًا في مهماتنا».

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من جهته كتب الأخير في منشور على صفحته الشخصية على موقع لينكد إن الخميس، ملخصًا إنجازاته ومذكرًا على وجه الخصوص «بالاستجابة السريعة للبنك الدولي لسلسلة أزمات عالمية مع تخصيص 440 مليار دولار». 

مشكك في التقلبات المناخية
وقال «خلال فترة ولايتي ضاعف البنك الدولي تمويله لمواجهة الاحتباس الحراري في البلدان النامية بمبلغ قياسي بلغ 32 مليار دولار». أكد ديفيد مالباس أن توليه رئاسة البنك الدولي كان «شرفًا كبيرًا» وشكر «العاملين فيه ومجلس الإدارة على العمل معًا».

على الرغم من التقدير الكبير الذي يحظى به داخليًا لا سيّما من قِبل موظفي المؤسسة، لم ينجح ديفيد مالباس في إسكات الأصوات المنتقدة في الخارج لا سيّما في ما يتعلق بعدم اهتمامه بقضايا المناخ.

عاد الموضوع إلى الواجهة في سبتمبر الماضي عندما سأله صحفي من «نيويورك تايمز» خلال حدث عن ذلك، فرفض مالباس الاعتراف بأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي للاحتباس الحراري. وأكد ذلك لاحقًا في عدة مناسبات، لكن هذا التردد ساهم في ترسيخ صورته كمشكك في التقلبات المناخية التي طرحها نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور.

 

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