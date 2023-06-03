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اليوم.. بايدن يوقع اتفاق زيادة سقف الدين الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 08:02 صباحا
اليوم.. بايدن يوقع اتفاق زيادة سقف الدين الأميركي
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس جو بايدن، الجمعة، أنه سيوقع السبت إجراءً يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، ما يبعد التهديد «الكارثي» بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بايدن مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي «سأوقع غدا»، مضيفا «ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء سيكون أكثر كارثية» من التخلف عن السداد.

وأبعدت موافقة الـ«كونغرس» الأميركي على رفع سقف الدين شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

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وقد أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي سبق لمجلس النواب أن مرره. وجاء هذا النص نتيجة مفاوضات «شاقة» بين الرئيس جو بايدن والمعسكر الجمهوري وسيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، وفق وكالة «فرانس برس».

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