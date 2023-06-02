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بايدن يشيد برفع سقف الدين باعتباره «انتصارا كبيرا» لبلاده

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 07:38 صباحا
بايدن يشيد برفع سقف الدين باعتباره «انتصارا كبيرا» لبلاده
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بتصويت مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين الأميركي حتى 2025. 

وقال بايدن: «هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأميركي»، وأضاف أنه «يتطلع» إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري مدى أسابيع، وفق وكالة «فرانس برس».

وأبعدت موافقة الـ«كونغرس» الأميركي على رفع سقف الدين شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقد أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي سبق لمجلس النواب أن مرره. وجاء هذا النص نتيجة مفاوضات «شاقة» بين الرئيس جو بايدن والمعسكر الجمهوري وسيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، وفق وكالة «فرانس برس».

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