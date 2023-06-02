«كونغرس» يوافق على رفع سقف الدين الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

وافق الـ«كونغرس» الأميركي على رفع سقف الدين مبعدا بذلك شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقد أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي سبق لمجلس النواب أن مرره. وجاء هذا النص نتيجة مفاوضات شاقة بين الرئيس جو بايدن والمعسكر الجمهوري وسيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، وفق وكالة «فرانس برس».

ورحب بايدن بقرار مجلس النواب، واصفا إياه بـ«الخطوة الأساسية» لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.

وقال بايدن في بيان نقلته الوكالة الفرنسية إن «مجلس النواب اتخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلف» الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشددا على أن «الطريق الوحيد للمضي قدما هو تسوية بين الحزبين» الديمقراطي والجمهوري.