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زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 07:02 مساء
زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام
ألواح شمسية على منزل وتوربينات هواء في غرب ألمانيا بتاريخ 31 مايو 2023 (أ ف ب)
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ذكرت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، أن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نموًا قياسيًا هذا العام، في وقت تغذي أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة والمخاوف المرتبطة بقطاع الطاقة، نشر أنظمة لطاقتي الشمس والرياح.

وتوقعت الوكالة، في تقرير محدّث عن القطاع، أن تزداد الإمكانات العالمية الإضافية بـ107 غيغاواط لتصل إلى 440 غيغاواط في 2023. وأفاد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في بيان بأن «العالم يتجه لإضافة كمية قياسية من مصادر الطاقة المتجددة إلى أنظمة الكهرباء أكثر من إجمالي إمكانات الطاقة في ألمانيا وإسبانيا معا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتوقع أن يرتفع إجمالي إمكانات الطاقة المتجددة في العالم إلى 4500 غيغاواط العام المقبل، مما يعادل ناتج الطاقة للصين والولايات المتحدة معًا، بحسب الوكالة.

وسترسّخ الصين موقعها كمحرّك رئيسي للنمو في القطاع، لتساهم في 55% من الإضافات العالمية هذا العام والعام المقبل، وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أنها رفعت توقعاتها لإضافات الإمكانات المتجددة في أوروبا بنسبة 40% في وقت تكثّف البلدان جهودها سعيًا لبدائل للغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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توفير100 مليار يورو لأوروبا
ويقدّر بأن إمكانات طاقة الشمس والرياح التي جرى وضعها مؤخرًا وفّرت على مستهلكي الكهرباء في الاتحاد الأوروبي 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) بين العامين 2021 و2023 عبر إزاحة الوقود الأحفوري الأكثر كلفة، بحسب الوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان النامية.

وقال بيرول إن «أزمة الطاقة العالمية أظهرت أن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لجعل إمدادات الطاقة، ليس أنظف فحسب، بل ميسورة التكلفة ومؤمّنة بشكل أكبر». وستساهم إضافات مصادر طاقة الشمس في ثلثي النمو هذا العام.

وتنمو محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بينما تعد أسعار الكهرباء المرتفعة المحرّك وراء نمو نظام ألواح الطاقة الشمسية المثبّتة فوق الأسطح على نطاق صغير والتي باتت «جذابة أكثر من الناحية المالية».

انتعاش إنتاج طاقة الرياح بنسبة 70%
وتوقعت الوكالة أن ينتعش إنتاج طاقة الرياح هذا العام مع نمو بنسبة 70% من عام لآخر بعد عامين شهدا تباطؤاً.

تعود الزيادة بشكل أساسي إلى استكمال مشاريع تأخرت نتيجة قيود كوفيد في الصين ومشاكل سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة وأوروبا.

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