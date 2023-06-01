مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون سقف الدين العام.. وبايدن يرحب

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام، وبذلك يبعد شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.

ويجب أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون أيضا لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، وقد صوّت لمصلحة المشروع 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه، حسب وكالة «فرانس برس».

خطوة أساسية

ورحّب بايدن بقرار مجلس النواب، واصفا إيها بـ«الخطوة الأساسية» لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.

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وقال بايدن في بيان إنّ «مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف» الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّداً على أنّ «الطريق الوحيد للمضيّ قدما هو تسوية بين الحزبين» الديموقراطي والجمهوري.