  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط العالقة قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 07:15 مساء
الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط العالقة قبالة اليمن
خزان صافر النفطي، اليمن (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها مستعدة لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط «صافر» العالقة قبالة سواحل اليمن، والمحمّلة بأكثر من مليون برميل من الخام؛ ما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة.

وأفاد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من على متن مركب دعم وصل إلى الناقلة: «نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- خطة أممية لتجنب تسرب النفط من الناقلة «صافر» قبالة سواحل اليمن

وفي إطار خطة إنقاذ غير مسبوقة، اشترت الأمم المتحدة ناقلة ضخمة لنقل النفط من «صافر» المهجورة في البحر الأحمر. وأفاد غريسلي أن عمليات الضخ ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري

الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري
من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»

من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»
دوري السلة الأميركي: ميامي يحبط محاولة سلتيكس في العودة ويتأهل للنهائي

دوري السلة الأميركي: ميامي يحبط محاولة سلتيكس في العودة ويتأهل للنهائي
جيمي باتلر.. قصة صعود من القاع نحو نهائي كرة السلة الأميركي

جيمي باتلر.. قصة صعود من القاع نحو نهائي كرة السلة الأميركي
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري

فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تغير أنماط الطقس يلقي بظلاله على محصول القمح في غزة
تغير أنماط الطقس يلقي بظلاله على محصول القمح في غزة
شركات الإعلان تعوّل على الذكاء الصناعي لتعزيز الابتكار
شركات الإعلان تعوّل على الذكاء الصناعي لتعزيز الابتكار
كينيا تعزز العلاقات التجارية مع روسيا خلال زيارة مفاجئة للافروف
كينيا تعزز العلاقات التجارية مع روسيا خلال زيارة مفاجئة للافروف
أسعار النفط تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن اتفاق سقف الديون الأميركية
أسعار النفط تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن اتفاق سقف الديون ...
الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية
الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى...
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا ......
بقيمة 3 مليارات دولار.. أرباح سنوية قياسية لـ«مجموعة الإمارات»
بقيمة 3 مليارات دولار.. أرباح سنوية قياسية لـ«مجموعة ......
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات ......
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد ......
المزيد
في زيارة جديدة لبكين.. إيلون ماسك يزيد شكوك واشنطن حول علاقته بالصين
في زيارة جديدة لبكين.. إيلون ماسك يزيد شكوك واشنطن حول ......
الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط العالقة قبالة اليمن
الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط ......
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي...
الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية
الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات......
أسعار النفط تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن اتفاق سقف الديون الأميركية
أسعار النفط تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن اتفاق سقف الديون ......
المزيد