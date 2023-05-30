الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط العالقة قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها مستعدة لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط «صافر» العالقة قبالة سواحل اليمن، والمحمّلة بأكثر من مليون برميل من الخام؛ ما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة.



وأفاد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من على متن مركب دعم وصل إلى الناقلة: «نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- خطة أممية لتجنب تسرب النفط من الناقلة «صافر» قبالة سواحل اليمن



وفي إطار خطة إنقاذ غير مسبوقة، اشترت الأمم المتحدة ناقلة ضخمة لنقل النفط من «صافر» المهجورة في البحر الأحمر. وأفاد غريسلي أن عمليات الضخ ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.