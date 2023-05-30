أسعار النفط تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن اتفاق سقف الديون الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر النفط اليوم الثلاثاء، متخليا عن المكاسب السابقة، إذ تستمر المخاوف بشأن جدوى اتفاق سقف الديون الأميركية في التأثير على معنويات السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 50 سنتا أو 0.7% إلى 76.57 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.5% في وقت سابق، وهبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 35 سنتا إلى 72.32 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5% عن إغلاق يوم الجمعة، حسب وكالة «رويترز».

معارضة جمهورية محتملة لرفع سقف الدين الأميركي

وقال بعض المشرعين الجمهوريين من اليمين المتشدد أمس الإثنين إنهم ربما يعارضون اتفاقا من شأنه رفع سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، في حين ظل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي متفائلين بإقرار الصفقة.

وتوصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق بشأن الديون خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويجب أن يجتاز «كونغرس» المنقسم قبل الخامس من يونيو المقبل، وهو اليوم الذي تقول فيه وزارة الخزانة إن البلاد لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يعطل الأسواق المالية.

اجتماع «أوبك بلس» مطلع يونيو

يتزامن الموعد النهائي للديون تقريبا مع اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في الرابع من يونيو وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم «أوبك بلس».

وحذر وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان الأسبوع الماضي البائعين الذين يراهنون على أن أسعار النفط، في إشارة محتملة إلى أن «أوبك بلس» قد تخفض الإنتاج.