كينيا تعزز العلاقات التجارية مع روسيا خلال زيارة مفاجئة للافروف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الكينية، اليوم الإثنين، أن نيروبي ستعزز علاقاتها التجارية مع روسيا وذلك خلال زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

تأتي زيارة لافروف إلى كينيا عقب رحلة قام بها إلى القارة الأسبوع الماضي نظيره الأوكراني دميترو كوليبا شملت خصوصا إثيوبيا ورواندا. وتحاول موسكو وكييف زيادة نفوذهما في القارة الأفريقية، وفق «فرانس برس».

فيما لا تزال الحرب على أشدها في أوكرانيا، كرر الرئيس الكيني وليام روتو «موقف كينيا الثابت بشأن احترام سيادة أراضي دول أعضاء، كما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة». وأكد روتو في بيان نُشر في ختام اللقاء مع وزير الخارجية الروسي أن نيروبي «تدعو إلى حل النزاع بطريقة محترمة للطرفين».

العلاقات التجارية بين نيروبي وموسكو

عبر الرئيس الكيني أيضا عن أسفه لأن العلاقات التجارية بين نيروبي وموسكو ضعيفة رغم «القدرات الهائلة» معلنا عن توقيع اتفاق تجاري، بحسب البيان، لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

صدّرت كينيا بضائع بقيمة 55 مليون دولار إلى روسيا في 2022 مقابل 266 مليون دولار للواردات بحسب أحدث أرقام للحكومة الكينية. وشدد روتو أيضا على أن تكون أفريقيا ممثلة في مجلس الأمن الدولي حيث تشغل روسيا أحد المقاعد الدائمة الخمسة.

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وزار أفريقيا لافروف مرتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير 2022 خلال جولات على عدة دول. من جهته، دعا كوليبا الأسبوع الماضي بعض الدول الأفريقية إلى التخلي عن مواقفها المحايدة بشأن الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في أوكرانيا، وأعلن مسعى كييف لتكثيف علاقاتها مع القارة.

قمة مع زعماء القارة الأفريقية

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي الأربعاء في أديس أبابا، مقر الاتحاد الأفريقي «نتحدث مع أصدقائنا الأفارقة، ونحاول أن نشرح لهم أن الحياد ليس الحل». وأعلن في بيان في اليوم التالي أن أوكرانيا تخطط لفتح مزيد من السفارات في أفريقيا وعقد قمة مع زعماء القارة.

في فبراير، امتنع 22 بلدا من أصل 54 عضوا في الاتحاد الأفريقي عن التصويت أو لم يشارك في التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى انسحاب روسيا من أوكرانيا. وصوّت بلدان هما إريتريا ومالي ضد القرار.

بدورها تسعى روسيا للحصول على الدعم خصوصا في أفريقيا حيث تحاول فرض نفسها بديلا من القوى الاستعمارية السابقة، الأوروبية خصوصا. ومن المقرر أن تعقد قمة روسية-أفريقية، هي الثانية من نوعها، في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في سان بطرسبرغ.