كوريا الشمالية تعقد اجتماعا رفيع المستوى حول الاقتصاد مطلع يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اجتماعا رفيع المستوى مطلع يونيو المقبل، لتقييم سياساته الاقتصادية، على ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.

وتتعرض هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتخضع لعقوبات دولية بسبب برامجها للأسلحة المحظورة، لانتقادات كبيرة منذ فترة طويلة بسبب تركيزها على التطوير العسكري على حساب حاجات السكان، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيقيم الاجتماع المقبل طريقة تطبيق البرامج الاقتصادية الوطنية خلال النصف الأول من العام 2023 على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأضافت الوكالة «سيتم التطرق كذلك إلى قضايا سياسية بالغة الأهمية لتطوير ثورتنا»، دون توفير المزيد من التفاصيل ولا سيما حول الموعد المحدد.

عزلة صارمة لمكافحة كوفيد

وفرضت كوريا الشمالية عزلة صارمة على نفسها منذ مطلع العام 2020 لمكافحة جائحة كوفيد-19، ولم تستأنف بعضا من المبادلات مع الصين إلا العام الماضي.

ونظم حزب العمال اجتماعا رفيع المستوى في فبراير للبحث خصوصا في النقص في المواد الغذائية ومشاكل زراعية.

وحض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يومها الموظفين العموميين على السهر على تحقيق أهداف انتاج الحبوب.

- كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس

وعرفت كوريا الشمالية التي تعاني انهيارا اقتصاديا وزراعيا بسبب إدارة كارثية على مدى عقود وتخصيص الموارد لتطوير البرنامج النووي، مجاعة قاتلة في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي.

وقضى مئات آلاف الأشخاص فيما تشير بعض التقديرات إلى أن الضحايا بالملايين.

ورغم وضعها الاقتصادي الصعب، أجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة من بينها أول صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب ما يشكل اخترقا تكنولوجيا كبيرا.

وأعلنت طوكيو الاثنين أنها تبلغت من بوينغ يانغ عزمها إطلاق قمر اصطناعي في الأسابيع المقبلة، تعتقد طوكيو أنه سيتضمن صاروخا باليستيا. ولم توضح نوع القمر الاصطناعي الذي ستطلقه.

وفي إبريل الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها انجزت بناء أول قمر اصطناعي خاص بها لأغراض التجسس وأعطى كيم الضوء الأخضر لإطلاقه.

وشددت بيونغ يانغ على أن أسلحتها مخصصة للدفاع عن نفسها من أي «عدوان» من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وهما دولتان حليفتان عززتا تعاونهما العسكري عبر تدريبات مشتركة خصوصا.