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العراق يعلن عن مشروع ربط بري بين دول الخليج وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 01:35 مساء
العراق يعلن عن مشروع ربط بري بين دول الخليج وتركيا
محطة سكك حديد بغداد (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن العراق خلال مؤتمر جمع بين مسؤولين من دول مجاورة في بغداد، اليوم السبت، عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله في التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار، وبطول 1200 كيلومتر داخل العراق، في مراحله الأولى، وفق وكالة «فرانس برس».

وتطمح بغداد في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، التي دعي ممثلوها من وزارات النقل، السبت، إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، السبت، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: «نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي».

وحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون «استثماريا للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع».

خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية
وأشار البيان إلى أنه «من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات»، مضيفا أن «آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة».

ويعاني العراق الغنيّ بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد.

وتمرّ بعض الطرقات التي تصل بغداد إلى الشمال في مناطق تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية بشكل متفرق.

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يؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن من أولويات حكومته إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.

ويسمح هذا المشروع الذي سمّي بـ«طريق التنمية» للعراق في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.

وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لتسلم البضائع قبل نقلها براً.

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوباً مروراً ببغداد وصولاً إلى الحدود مع تركيا.

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