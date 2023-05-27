صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيف

القاهرة - بوابة الوسط

رفع صندوق النقد الدولي، الجمعة، توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في العام 2024.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي غورغييفا، في مؤتمر صحفي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة «أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوقّع صندوق النقد الدولي في بيان، أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% هذا العام، بزيادة على 1.6% المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1% في العام 2024.

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وأشارت المؤسسة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف «مع نمو متباطئ ولكن قويا»، يدفعه نحو زيادة إلى 4.4% بحلول نهاية العام المقبل.

«سيف ذو حدين»

وبالحديث عن التضخم، قالت غورغييفا إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكّلا «سيفًا ذا حدين» بالنسبة للاقتصاد الأميركي، مضيفة «قدّما طبعًا اندفاعيا للأسر الأميركية، لكنهما أسهما أيضًا في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعًا بالأساس».

وردًا على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي «إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول»، إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2%، حسب قولها.