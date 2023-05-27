  • Alwasat News
Atwasat

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 07:59 صباحا
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيف
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، تصل إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية بوسط لندن، 23 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

رفع صندوق النقد الدولي، الجمعة، توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في العام 2024.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي غورغييفا، في مؤتمر صحفي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة «أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوقّع صندوق النقد الدولي في بيان، أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% هذا العام، بزيادة على 1.6% المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1% في العام 2024.

- يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو

وأشارت المؤسسة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف «مع نمو متباطئ ولكن قويا»، يدفعه نحو زيادة إلى 4.4% بحلول نهاية العام المقبل.

«سيف ذو حدين»
وبالحديث عن التضخم، قالت غورغييفا إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكّلا «سيفًا ذا حدين» بالنسبة للاقتصاد الأميركي، مضيفة «قدّما طبعًا اندفاعيا للأسر الأميركية، لكنهما أسهما أيضًا في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعًا بالأساس».

وردًا على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي «إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول»، إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2%، حسب قولها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا

إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن: لن يكون هناك تخلف عن سداد الدين
بايدن: لن يكون هناك تخلف عن سداد الدين
الاقتصاد الأميركي يسجّل نموا أعلى بقليل من المتوقع خلال 2023
الاقتصاد الأميركي يسجّل نموا أعلى بقليل من المتوقع خلال 2023
الأولوية لمكافحة التضخم في بريطانيا على حساب حدوث انكماش
الأولوية لمكافحة التضخم في بريطانيا على حساب حدوث انكماش
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط ...
حاكم مصرف لبنان المركزي ينهي مسيرته مطلوبًا بمذكرتي توقيف في ألمانيا وفرنسا
حاكم مصرف لبنان المركزي ينهي مسيرته مطلوبًا بمذكرتي توقيف في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بقيمة 3 مليارات دولار.. أرباح سنوية قياسية لـ«مجموعة الإمارات»
بقيمة 3 مليارات دولار.. أرباح سنوية قياسية لـ«مجموعة ......
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات ......
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد ......
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود في أميركا...
زيلينسكي يندد بقيود الاتحاد الأوروبي «غير المقبولة» على صادرات الحبوب الأوكرانية
زيلينسكي يندد بقيود الاتحاد الأوروبي «غير المقبولة» على ......
المزيد
الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من مئة رحلة بسبب مشكلة تقنية
الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من مئة رحلة بسبب مشكلة ......
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيف
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 ......
يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو
يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 ......
حاكم مصرف لبنان المركزي ينهي مسيرته مطلوبًا بمذكرتي توقيف في ألمانيا وفرنسا
حاكم مصرف لبنان المركزي ينهي مسيرته مطلوبًا بمذكرتي توقيف في......
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى ......
المزيد