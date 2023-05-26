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يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 10:53 مساء
يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الجمعة من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.

وجاء في رسالة وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي «بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو».

مفاوضات حول الديون الأميركية
وواصل البيت الأبيض والمفاوضون اليوم الجمعة مساعي التوصل الى تسوية تجنّب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد ديونها، وقال مصدر مطلّع على المفاوضات «نقترب أكثر فأكثر (من التوصل إلى اتفاق)، لكن لم يحصل ذلك بعد»، مشككًا في احتمال إعلان اتفاق الجمعة.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي «أحرزنا تقدمًا أمس، أريد إحراز تقدم اليوم أيضًا»، مضيفًا «لكن لا شئ مؤكدا حتى يتم الاتفاق على كل شئ».

وذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» أن الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين. سيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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